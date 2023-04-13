За сутки температура воздуха в Петербурге упала на 10 градусов

За сутки температура упала на 10 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погодный корабль в Петербурге сменил свой курс на снижение. Из-за этого жителям города на Неве не удастся убрать подальше зимние пальто. За одни сутки, с 12 на 13 апреля, температура воздуха упала на целых десять градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

– Температурные итоги четверга в российских столицах получились с противоположными знаками, – отметил метеоролог.

В Санкт-Петербурге максимально воздух прогрелся лишь до плюс 7,3 градуса. А вот в Москве наоборот немного выросла. Термометры отметили прибавление на 0,1 деления и показали отметку в плюс 18,1 градуса. Но отчаиваться и завидовать потеплевшей столице петербуржцам не стоит. Ранее spb.kp.ru писала, что синоптик Леус отметил максимум тепла на термометрах Петербурга 12 апреля. Специалист по погоде также обещал потепление в конце второй – начале третьей декад апреля.