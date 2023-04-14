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НовостиОбщество13 апреля 2023 21:35

Движение троллейбуса № 23 изменится с 15 по 17 апреля в Петербурге

Закроют транспортную линию из-за ремонтных работ
Элеонора КУРЮМОВА
Движение троллейбуса изменится с 15 по 17 апреля.

Движение троллейбуса изменится с 15 по 17 апреля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение троллейбуса № 23 закроют с 15 до 17 апреля. На перекрестке Богатырского и Шуваловского проспекта будут идти ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Горэллектротранса.

– Из-за работ по переустройству перекрестка троллейбусное движение по Богатырскому проспекту у Шуваловского проспекта в обоих направлениях будет перекрыто, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, закроют путь для общественного транспорта с 01:15. А возобновят движение только через два дня в пять утра. Все это время троллейбусы будут следовать от конечной остановки «Станция метро «Старая Деревня» по Торфяной дороге, затем на улицу Оптиков и Туристскую. После этого завернут на Богатырский, а оттуда поедут по Гаккелевской улице, Комендантскому проспекту. Конечной точкой на пути следования станет «Арцеуловская аллея». Пассажирам следует заранее планировать свой маршрут.