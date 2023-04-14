Росгвардейцы обнаружили снаряд времен ВОВ в Ленобласти. Фото: t.me/rosgvard78

Некоторое время назад сотрудники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии обнаружили на одном придомовых участков в Ленобласти опасный «привет» из прошлого. В руках омоновцев оказался неразорвавшийся – или затаившийся, как его называют сами служащие – артиллерийский 105 миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Сотрудники прибыли на четвертый квартал микрорайона Валим в Волхове. Там и нашли подозрительный предмет. После осмотра выяснилось, что это боеприпас, возрастом более 70-ти лет, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Конечно, хватать такую «взрывную» штучку никто не стал. Дождались специалистов-взрывотехников. Они уже и определили, что за предмет попался служащим и его назначение. Опасную находку оставили под охраной, чтобы после передать ее военным саперам, которые безопасно уничтожат предмет.