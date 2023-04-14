26 миллиардов рублей выделят на развитие культуры из бюджета Петербурга в 2023 году

26 миллиардов рублей выделят на развитие культуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В бюджете Северной столицы для развития города в сфере культуры власти предусмотрели 26 миллиардов рублей. Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов на соответствующем заседании, прошедшем 13 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

– По решению Совета глав государств СНГ Петербург назначили культурной столицей не только России, но и Содружества. Сейчас мы планируем расширять культурное сотрудничество со странами союза, – пояснил губернатор города.

Александр Беглов также отметил, что город выступил с рядом инициатив по поддержке деятелей культуры. Так, в социальный кодекс уже внесли изменения, позволяющие ежемесячно выплачивать народным артистам, архитекторам, учителям и художникам по 30 тысяч рублей. Всего в городе на Неве на апрель 2023 года насчитывается 165 деятелей культуры, удостоенных подобным званием.