В Смольном не планируют повышать взносы на капремонт в 2023 году

Взносы на капремонт не планируют повышать в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известно, что финансируется капитальный ремонт домов в Петербурге за счет взносов петербуржцев и субсидии из бюджета. Именно благодаря последней в городе удается сдерживать рост платежей и значительно снижать нагрузку на жителей. В 2023 году субсидия составила 6 млрд рублей, что позволило властям Северной столицы не повышать суммы сборов с петербуржцев. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал председатель жилищного комитета Олег Зотов.

– Напомню, в прошлом году размер взноса увеличили, учтя индекса роста цен. В ближайшее время рост платежей не предвидится, – рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что в этом году всего на капитальные работы выделили более 27 миллиардов рублей. Прежде всего, заменить планируют 2,4 тысячи лифтового оборудования, а до 2025 года отремонтировать семь тысяч лифтов.