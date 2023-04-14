Промозглый ветер и холод накроют Петербург 14 апреля

Ветрено и холодно в Петербурге 14 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге теплая и солнечная погода сменилась холодом и промозглым ветром. Утром 14 апреля 2023 года на улице стоял уверенный ноль. К середине дня температура поднимется, но по ощущениям станет не особо теплее, так как восточный, порывистый ветер гонит холод к берегам Невы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием периферии антициклона. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Сквозь облака будет проглядывать солнце, однако хорошо прогреть холодные воздушные массы, поступающие к берегам Невы вместе с порывистым восточным ветром, оно не сможет, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха поднимется до 6-8 градусов, по Ленобласти от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер восточный до 5-10 метров в секунду.

А в ночь на субботу в городе ожидаются заморозки. Днем потеплеет до плюс 10 градусов.