Выплаты на расселение из коммуналок в Петербурге получили 380 семей с начала года

380 петербургских семей получили социальную выплату на расселение коммунальных квартир в первом квартале 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают расселять коммунальные квартиры. В этом году правительство города окажет помощь более чем 1,5 тысячам семей, предоставив им социальную выплату на покупку нового жилья. Так, с начала года выплаты получили уже 380 семей. Об этом 13 апреля 2023 года сообщили в Смольном.

- 380 петербургских семей получили государственное жилищное свидетельство о праве на социальную выплату для расселения коммунальных квартир. Содействие оказано 701 человеку из 319 коммунальных квартир, - пояснили в городской администрации.

В бюджете Петербурга на этот год заложено 3,9 миллиарда рублей на выплаты для расселения людей из коммунальных квартир. Эти деньги получают те граждане, которые встали на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В следующем квартале размер выплаты останется прежним: 1,19 миллион рублей на каждого человека из одной семьи, либо 2,18 миллиона рублей, если это одинокий человек. Сегодня в Петербурге остается порядка 62 тысяч коммунальных квартир.