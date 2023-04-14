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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:55

Два рейса отменили в аэропорту Пулково 14 апреля

Причины отмены в петербургской воздушной гавани не сообщают
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Два рейса отменили в аэропорту Пулково 14 апреля

Два рейса отменили в аэропорту Пулково 14 апреля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга 14 апреля 2023 года отменили два рейса. Это два самолета, которые должны были вылететь из Пулково - один по России, второй за границу. Эта информация появилась на официальном сайте "Воздушных ворот Северной столицы".

- Авиакомпания "Икар" отменила рейс ЕО 277 в Саранск. Вылет был назначен на 13:25 часов, - говорится в расписании.

Второй отмененный рейс в Таджикистан. Рейс U6 2877 в город Куляб должен был отправиться из Санкт-Петербурга в 22:40 часов. Перевозчик - "Уральские авиалинии". Однако полет отменен.

Ни по одному случаю в Пулково не сообщают причину отмены. За данной информацией следует обращаться непосредственно к авиакомпании, которая должна была выполнять рейс.

В остально аэропорт Пулково работает в штатном режиме без каки-либо проблем и задержек.