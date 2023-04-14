Берега Невы в Петербурге пересохли из-за резкого падения уровня воды

Уровень воды в Неве резко упал из-за ветра / Фото: Александр Колесов

Жители Санкт-Петербурга чаще привыкли видеть переполненную водой Неву, затопленные набережные, но никак не пересохшие берега. 14 апреля 2023 года в городе можно заметить, что вода в главной водной артерии Северной столицы очень сильно опустилась: все гранитные стены набережных оголились, а берега Невы пересохли. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Кроме большого количества льда в Неве восточный ветер еще и согнал в Финский залив часть воды, поэтому и обнажился берег, - сообщил синоптик.

Так, к утру пятницы уровень воды в Неве упал на 60 сантиметров ниже нулевой отметки, в Кронштадте в Финском заливе уровень и вовсе упал ниже отметки минус 70 сантиметров. Надо отметить, что обычно уровень воды в черте города плюс 20-30 сантиметров. Поэтому, для многих зрелище берегов Невы будет чем-то новым.

Но по мере ослабления ветра уровень начнет повышаться.