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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:50

Около 250 юнармейцев примут участие в Параде Победы в Петербурге

Молодые люди участвую в шествиях на Дворцовой площади с 2017 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Около 250 юнармейцев готовятся к Параду Победы в Петербурге

Около 250 юнармейцев готовятся к Параду Победы в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже полным ходом идет подготовка к 9 мая. В этом году на Дворцовую площадь вместе с военнослужащими выйдут около 250 юнармейцев. Молодые люди традиционно принимают участие в Параде Победы начиная с 2017 года. Сейчас они тоже уже приступили к репетициям. Об этом 14 апреля 2023 года рассказали в Смольном.

- Для юнармейцев участие в Параде Победы - большая честь и повод для гордости, возможность приобщиться к нашей великой истории. Уверен, воспоминание о том, как они печатали шаг на главной площади нашего города в день священного дня всех нас праздника, будет одним из самых ярких, - отметил Александр Беглов.

Помимо этого в Петербурге начал работать волонтерский корпус, который помогает организовывать парад в честь 9 мая. В него входят 650 человек. Они будут помогать встречать и сопровождать ветеранов в день праздника, раздавать Георгиевские ленточки и участвовать в возложении венков на Пискаревском кладбище.