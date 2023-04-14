Полиция задержала таксиста, пытавшегося изнасиловать 15-летнюю девочку в Петербурге

В Петербурге задержан таксист, пытавшийся изнасиловать 15-летнюю пассажирку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста, который пытался изнасиловать 15-летнюю пассажирку. Подозреваемым в нападении на девочку оказался 20-летний приезжий из Киргизии. Подробности случившегося 14 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 13 апреля в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий у дома 17 по проспекту Обуховской Обороны по подозрению в сексуальных домогательствах задержан 20-летний гражданин Киргизии. Официально он нигде не работает, - рассказал источник.

Само же нападение произошло вечером 9 апреля. 15-летняя девочка вызвала такси. К ней приехал темно-серый автомобиль Hyundai Solaris. Подросток села в машину, но в какой-то момент таксист напал на пассажирку, применил силу и попытался изнасиловать. Девочке удалось отбиться и сбежать. Но ей потребовалась медицинская помощь.

Сейчас подозреваемый находится в изолятор временного содержания.