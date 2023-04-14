Роспотребнадзор рекомендовал не покупать корюшку в Петербурге в неофициальных местах продаж

Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам не покупать корюшку в неофициальных местах продаж Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге открывается сезон корюшки. В городе начнут работать более 40 официальных точек по продаже этой сезонной рыбки, ставшей визитной карточкой Северной столицы. Места продаж будут работать до 31 мая в 12 районах города. Также в Роспотребнадзоре предостерегли горожан от покупки корюшки в других, неофициальных местах.

- Употребление рыбы, приобретенной в неустановленных и несанкционированных для торговли местах грозит серьезными проблемами для здоровья. Такая продукция не может гарантировать безопасность продукта в ветеринарно-санитарном отношении. Рыба, зараженная живыми личинками гельминтов, опасными для здоровья человека может явиться источником инвазионных заболеваний, - отметили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор рекомендовал сообщать в администрации районов, если где-то будут появляться подобные незаконные точки продажи.

Что касается официальных и проверенных мест по продаже корюшки, то полный список можно посмотреть на сайте "КП".