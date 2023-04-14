Мобильные онлайн-кассы начнут работать в терминале Пулково. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оплатить багаж и дополнительные услуги теперь можно будет прямо на стойках регистрации в аэропорту. Пулково запускает мобильные онлайн-кассы в терминале. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Пулково.

- Благодаря интеграции с системами бронирования авиакомпаний, пассажиры могут приобрести услугу менее чем за 15 секунд непосредственно на стойке регистрации и существенно сэкономить время, – рассказал директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Сервис «Мобильные кассы» в петербургском аэропорту запустят в рамках проекта цифровой трансформации. Это позволит сократить время на обслуживание пассажира в общей зоне терминала.

К такому сервису на данный момент уже подключились более половины российских авиаперевозчиков, которые выполняют рейсы на внутренних направлениях.