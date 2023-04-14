Уголовное дело возбудили на мигранта за попытку изнасилования девочки в салоне такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге поймали мигранта, который пытался изнасиловать 15-летнюю пассажирку такси. Также на него возбудили уголовное дело. Об этом 14 апреля 2023 года сообщает следственный комитет Северной столицы.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 20-летний уроженец Кыргызской Республики, которому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Все произошло вечером 9 апреля. 15-летняя девочка вызвала такси. На вызов приехала машина, в которую девочка села. Таксист припарковал автомобиль около одного из домов по Русановской улице, где напал на подростка и пытался изнасиловать. Девочке удалось отбиться от мужчины и сбежать.