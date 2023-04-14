Спрос на шашлычников и мангальщиков вырос в Петербурге после прихода весны

Спрос на шашлычников и мангальщиков вырос в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Половина весны уже прошла, и на подходе лето. А это значит, что пришло время отдыхать на природе. Или хотя бы в кафе с летними верандами. Именно поэтому работодатели отчаянно ищут шашлычников, мангальщиков и официантов. Спрос на таких работников заметно вырос. Об этом рассказывает сервис hh.ru.

- Спрос на мангальщиков за последний месяц увеличился на 21 процент, а по сравнению с прошлой весной на 111 процентов. Востребованность шашлычников и шаурмистов выросла на 40 процентов за месяц, - говорится в сообщении.

Работодатели пытаются привлечь сотрудников увеличенной зарплатой. Мангальщикам обещают более 57 тысяч рублей. Это на 13 процентов больше, чем в прошлом году. Зарплата шашлычников выросла на 10 процентов и составляет примерно 55 тысяч рублей. Официантам обещают 51 тысячу в месяц.

Чаще всего сотрудникам предлагают временную подработку: на три или четыре месяца.