Школьник на велосипеде въехал в открытую дверь машины и попал в больницу в Сестрорецке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьник на велосипеде пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Все произошло в Сестрорецке днем 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 19-летняя девушка-водитель ехала на «Киа Спортэйдж» от Тарховской улице к третьей Поперечной улице. Она остановилась, чтобы из ее машины вышел пассажир, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В открывшуюся дверь въехал девятиклассник на велосипеде. Ему понадобилась помощь медиков, поэтому мальчика госпитализировали с травмами. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Врачи оказывают помощь пострадавшему школьнику.

Напомним, с 15 по 17 апреля в Петербурге изменится движение троллейбуса 23. Изменения произойдут из-за того, что движение по Богатырскому проспекту у Шуваловского проспекта для троллейбусов перекроют.