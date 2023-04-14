Сбой в движении поездов произошел на четвертой линии метро в Петербурге

Сбой произошел на четвертой линии метро. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой в движении поездов произошел в пятницу на четвертой линии метро в Петербурге. В 13:44 вагоны ездили с увеличенным интервалом движения. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

-От станции «Площадь Александра Невского-2» до станции «Улица Дыбенко» поезда следуют с увеличенным интервалом движения, - говорится в сообщении.

По словам специалистов метрополитена, сбой произошел по техническим причинам. Через некоторое время движение поездов на четвертой линии было восстановлено.

- В 14:02 движение по Линии 4 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Северной столице планируют вернуть трамвайное движение на Литейном и Пискаревском проспектах. Об этом комитет по транспорту попросила инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга. Окончательное решение еще не принято. Ведомство не озвучивало официальный ответ.