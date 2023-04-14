Реставрация «Дома текстилей» на Московском проспекте в Петербурге завершится в конце лета 2024 года

По программе КГИОП реставрируются фасады «Дома текстилей» на Московском проспекте / Фото: КГИОП

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге продолжается масштабная реставрация "Дома текстилей". Дом-памятник был построен в 1955 году, хотя само строительство начато еще в 1938 году. Сейчас специалисты реставрируют около 30 тысяч квадратных метров площади здания. Об этом рассказали в КГИОП 14 апреля 2023 года.

- Конструкции балконов, расположенных на лицевом фасаде курдонера, а также козырек, отделка и кирпичная кладка участков стен и карнизов находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть балконных плит была утрачена, часть – закрыта противоаварийными сетками. Неработоспособные конструкции балконов демонтированы и будут восстановлены, - рассказали в комитете.

Работы очень пыльные, поэтому на окнах квартир специально клеят пленку. Разумеется, это мешает жальцам, но зато она защищает окна от грязи.

Ожидается, что реставрация фасадов во дворах закончится к осени 2023 года, в парадных фасадов лишь в конце лета 2024 года.