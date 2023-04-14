Из-за найденного в ручье тела 16-летней девочки в Ленобласти возбудили уголовное дело

СК проводит расследование. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленобласти разбираются в инциденте с найденным в ручье телом 16-летней девочки. В четверг мертвую ученицу гимназии нашли под железнодорожным мостом с признаками утопления в воде. 14 апреля сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, следователи-криминалисты, эксперты и сотрудники полиции, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, девочку начали искать после звонка в полицию от ее матери, которая рассказала, что дочь не пришла с учебы и не отвечает на звонки. Когда тело школьницы нашли, рядом с ним лежали рюкзак, очки, телефон и две бутылки из-под алкоголя.

Труп направили в морг, чтобы установить точные причины смерти.