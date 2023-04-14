Движение по оранжевой ветке метро в Петербурге восстановили после сбоя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На оранжевой ветке метро в Петербурге днем 14 апреля произошел сбой в движении поездов. С 13:44 вагоны шли с увеличенным интервалом движения, но уже в 14:02 проблема была решена, а движение восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

- Сбой произошел по техническим причинам, - заявили в ведомстве.

Напомним, интервал в движении изменился на четвертой ветке метро от станции «Площадь Александра Невского-2» до станции «Улица Дыбенко». Специалисты метрополитена быстро разобрались в ситуации. Сейчас пассажиры добираются до нужных им мест без заминок. Движение осуществляется в обычном режиме.

Напомним, в Северной столице активисты требуют восстановить трамвайное движение на Литейном и Пискаревском проспектах. Об этом комитет по транспорту попросила инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга.