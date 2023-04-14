После стрельбы подростка из пневматики в школах Петербурга не будут принимать дополнительные меры безопасности

Девятиклассник стрелял в сверстников перед уроком и на перемене. Фото: СОЦСЕТИ

В комитете по образованию Петербурга рассказали о том, планируется ли принимать дополнительные меры после стрельбы в 633 школе города. Напомним, накануне подросток принес в учреждение травматический пистолет и обстрелял пятерых человек. Дети получили легкие ранения в виде царапин и ссадин.

- Дополнительных мер безопасности в школах не объявлено. Но проверка и усиление контроля за существующими будет проводиться, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

Напомним, девятиклассник после стрельбы объяснил свой поступок желанием похвастаться. Он рассказал, что не хотел причинять вред сверстникам. Некоторые одноклассники школьника поделились, что побаиваются его, потому что он крупного телосложения. Также, по словам детей, парень уже угрожал ребятам.

Глава Калининского района Сергей Петриченко рассказал, что ученик не был отъявленным хулиганом. Но при этом он уже привлекался к ответственности за мелкое хищение и курение в неположенных местах.