Владимир Мединский поучаствовал в церемонии открытия памятника генералу Дмитрию Скалону в Петербурге. Фото: РВИО

Церемония открытия памятника генералу Дмитрию Скалону прошла в Петербурге 14 апреля. В ней принял участие помощник президента России Владимир Мединский. В своем приветственном слове он процитировал Пушкина.

- Относиться надо к истории так, как нам завещал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам». И лучше не сказать!, - приводит слова Владимира Мединского пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Напомним, Дмитрий Скалон был первым председателем Совета Императорского Русского военно-исторического общества, основанного в 1907 году. Памятник ему установили на семейном захоронении семьи Скалон на Волковском лютеранском кладбище.

На церемонии открытия также присутствовал представитель президента России и постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.