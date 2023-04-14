Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Кола» в Ленинградской области. Два автомобиля столкнулись на дороге днем 14 апреля. Водитель «Шкоды Рапид» погиб на месте, а водитель «Киа Рио» сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 55-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» и 56-летняя пассажирка «Киа Рио» в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии, а также установить виновного в случившемся.

Напомним, накануне девятиклассник из Сестрорецка попал в больницу после ДТП. Мальчик врезался в открытую дверь автомобиля. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в медицинское учреждение.