Мать из Ленобласти арестовали после смерти двухлетней дочери из-за падения с окна

Малышка упала с четвертого этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Петербурга выбрал меру пресечения женщине из Тихвина после смерти ее двухлетней дочери. По версии следствия, по вине матери ребенок упал с четвертого этажа. Девочка осталась без присмотра 9 апреля, залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала. Женщина сразу заметила, что малышка упала из окна и срочно вызвала скорую помощь. Через несколько дней девочка умерла в больнице.

- По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Напомним, маме погибшей девочки 25 лет. Она гражданка иностранного государства. После смерти ребенка на нее возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Специалисты собирают необходимые доказательства.