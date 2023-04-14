Стенды для ПМЭФ и саммита Россия-Африка создадут за 100 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге завершился конкурс на создание экспозиции для Петербургского международного экономического форума и второго саммита Россия-Африка. Данные о завершении тендера приводит официальный сайт госзакупок. По информации портала, прием заявок закончился 11 апреля.

- Заказчиком работ выступает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, - сообщает портал госзакупок.

Начальная цена работ составила более 134 миллионов рублей. Один из участников тендера предложил понизить ее до 108 миллионов. Но победителем конкурса на создание экспозиций стало ООО «Лира», которое предложило свои услуги всего за 100 миллионов 700 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что официальным автомобилем ПМЭФ стал китайский внедорожник EXEED VX. На нем будут ездить спикеры и партнеры форума. Само ежегодное мероприятие запланировано на июнь. ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.