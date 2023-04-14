Храм Святой Нины начнут строить в Петербурге в 2024 году

Попечительский совет храма возглавит Александр Бастрыкин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Храм Святой равноапостольной Нины откроется в Петербурге в честь 80-летия годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Город отметит памятную дату в 2024 году. Уже известно, что попечительский совет храма возглавил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

-У проекта появился свой сайт. Также представлена уникальная икона Святой Нины, парящей над блокадным городом. Эта икона станет символом храма, - пишет «Петербургский дневник».

Храм Святой равноапостольной Нины построят в Петербурге на пересечении Козловского переулка и Бухарестской улицы. В январе 2024 года на месте строительства установят закладной камень. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин оказывает проекту организационную помощь.

- Приход сформирован. Мы получили благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, - приводит слова настоятеля будущего храма Артемия Наумова «Петербургский дневник».