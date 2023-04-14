Бобер и ондатра пять дней сидели в обнимку на льдине на Финском заливе

Животных спасли волонтеры. Фото: vk.com/koshkispas

Работники судостроительного завода «Северная верфь» нашли на тающей льдине бобра и ондатру. Одинокие животные провели так пять дней. Они сидели на льдине в обнимку, видимо, для того, чтобы согреться. Очевидцы обратились к волонтерам службы спасения животных «Кошкиспас».

- Льдина была зажата между пирсом, корпусом строящегося корабля и кранцами. Ранее таких инцидентов на заводе не было. Бобер и ондатра были дезориентированы, ослаблены и не могли передвигаться, - рассказали в пресс-службе судостроительного завода.

Сначала очевидцы пытались кормить животных молодыми ветками и сколотили плотик, чтобы вывезти их на открытую воду. Но без волонтеров справиться не получилось. Специалисты ловили грызунов всего 15 минут.

Сейчас бобер и ондатра, ставшие друзьями, проходят обследование в реабилитационном центре «Сирин». После этого грызунов оставят на лечение или выпустят в областном заказнике.