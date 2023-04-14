Суд Петербурга отказался взыскать долги с совладельцев обанкротившегося «Юлмарта»

Суд не будет взыскивать долги с совладельцев «Юлмарта». Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вновь отказал Сбербанку и ВТБ в взыскании долгов с предпринимателей Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Как стало известно, кредиторы НАО «Юлмарт» – некогда одного из крупнейших онлайн-ретейлеров – неоднократно пытались вернуть, вложенные в компанию средства. Информация об этом появилась в картотеке ведомства.

– В удовлетворении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности отказать. Решение может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде в течение десяти дней, – говорится в карточке по делу.

Известно, что ранее компанию признали банкротом. В 2021 году Сбербанк пытался заставить совладельцев организации расплатиться по долгам. Однако кредитору отказал суд первой инстанции. После же делу вновь дали ход. Тогда же возврата вложений потребовал и ВТБ. Два заявления объединили в одно.

Ранее spb.kp.ru неоднократно писала про одного из героев разбирательства – Августа Мейера. Так, например, в прошлом году суд Петербурга продлил ему арест.