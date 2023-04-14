Два водителя погибли в жестком ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Смертельное ДТП произошло сегодня, 14 апреля, на 86 километре трассе «Кола» в Ленинградской области. Как стало известно, на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа Рио» и «Шкода». На снимках отчетливо видно, что у одного из автомобилей буквально нет половину кузова. Водители, находившиеся за рулем машин, погибли на месте. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы региона.

– Из-за ДТП погибли водители. Кроме того, серьезно пострадали две женщины, – добавили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные Леноблпожспаса. Они помогли уцелевшим в аварии пассажиркам 55-ти и 56-ти лет. Их сразу передали их сотрудникам скорой помощи. С водителями работали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Они деблокировали погибших автомобилистов и передали их тела сотрудникам полиции.

Ранее spb.kp.ru писала, что один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти.