Спрос на выпускников технических колледжей вырос в Петербурге

Востребованность в выпускниках технических колледжей увеличилась в Северной столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Промышленность города на Неве стремительно растет. Как и спрос на выпускников технических колледжей. Принять на предприятия Петербурга в 2023 и 2024 году планируют около 3500 получивших образование студентов. И это при двух тысячах выпускников техникумов в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– До конца этого года востребованность молодых специалистов может увеличиться до десяти тысяч, – рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Он также отметил, что средняя зарплата на промышленных предприятиях Северной столицы равняется 86 тысячам рублей. Этот показатель в два раза выше, чем по всей России. Как подчеркнули в пресс-службе, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса новоиспеченные работники смогут получать 93 тысячи рублей, а в судостроении — 190 тысяч рублей.

К слову, подбирать кадры будут с помощью нового сервиса по трудоустройству учащихся последних курсов технических колледжей. К апрелю через эту платформу более 200 предприятий Петербурга пригласили на стажировку четыре тысячи учащихся.