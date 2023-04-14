Концерт Филиппа Киркорова в Пасху в Петербурге перенесли на 21 апреля

Концерт Филиппа Киркорова в Пасху перенесли на 21 апреля.

Юбилейное шоу Филиппа Киркорова «55. Золотые хиты» должна было пройти в Петербурге с 16 апреля в праздник Пасхи. Новой датой организаторы назначили 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе БКЗ «Октябрьский».

– Билеты с датой 16 апреля 2023 года действительны и не требуют обмена. Приносим извинения за доставленные неудобства, – уточнили в пресс-службе организации.

Концерт, как добавили в пресс-службе, переносится из-за технических причин. По неуточненным данным, проблемы возникли из-за масштаба декораций. Из-за их размера появились трудности с монтажом.

В социальной сети ВКонтакте тем временем между пользователями разразилась настоящая медиабаталия. Некоторые называют Филиппа Киркорова «кощунником», вспоминая недавние пляски на кресте. Другие юзеры не видят проблемы в юбилейном концерте артиста, назначенном на дату православного праздника.