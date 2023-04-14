БДТ Петербурга продолжит сотрудничать с Андреем Могучим

БДТ Петербурга будет работать с Андреем Могучим. Фото: bdt.spb.ru

БДТ им. Г. А. Товстоногова продолжит сотрудничать с известным режиссером Андреем Могучим. Как стало известно, все прошлые авторские постановки не прекратят показывать на сцене театра, а только запланированные – полностью реализуют. Об этом новый директор театра Татьяна Архипова рассказала в беседе с ТАСС.

– Андрей Могучий для нашего театра не просто режиссер. Он абсолютно всегда стремился к тому, чтобы БДТ оставался первостепенно территорией искусства, за что ему все очень благодарны. В труппе его уважают, ценят и любят. Мы будем на постоянной основе работать с Андреем Анатольевичем, – уточнила директор учреждения.

Ранее, 12 апреля, spb.kp.ru писала, что стало известно об уходе Андрея Могучего с поста худрука театра. Как выяснилось, Министерство культуры не продлило контракт с режиссером, возглавлявшим БДТ в течение последних десяти лет.