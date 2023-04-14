Свет пропал в жилых домах и заведениях в Петроградском районе Петербурга

Свет пропал в жилых домах и заведениях в Петроградском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 14 апреля на одна из улиц Петроградской стороны в Северной столице осталась без света. Электричество пропало как в жилых домах, так и в заведениях. По словам очевидцев, минимальное освещение на улице осталось только благодаря фарам машин и соседним фонарям. Некоторые светофоры также перестали работать, из-за чего возникли помехи для пешеходов. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

– Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе улицы Ленина в Петроградском районе. Свет отключился из-за нарушения кабельной линии. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена, – пояснили в пресс-службе Ленэнерго.

В компании также подчеркнули, что сразу после того, как поступил сигнал об обесточивании улицы, на место оперативно прибыла бригада компании. Сейчас специалисты ремонтируют поломку и восстанавливают электроснабжение.

Как позже сообщили в пресс-службе, с 21:20 все жители получают электроэнергию в полном объеме.