Финская компания Lindstrom передала свои активы топ-менеджменту в Петербурге

Lindström передала свои активы топ-менеджменту. Фото: www.google.com/maps

Финская Lindström Group заявила о продаже своего бизнеса в России еще в августе 2022 года. Изначально завершить передачу активов в компании планировали к ноябрю прошлого года, но реализовать задуманное удалось только к середине апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Lindström.

– У нас для вас отличная новость! Рады сообщить, что с 11 апреля мы продолжаем работу в России под новым брендом Lindaily. Несмотря на ренейминг, компания сохранит свое высокое качество и надежность, – рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, бренд предоставляет в аренду спецодежду, грязезащитные ковры и текстиль для отелей и ресторанов. К слову, за 2021 год выручка «Линдстрем» составила 2,7 миллиарда рублей, а прибыль — 182,3 миллиона. Теперь головной офис Lindaily находится в Петербурге. Всего же в управлении организации оказались 12 сервисных центров в восьми регионах России.