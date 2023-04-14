Распределение транспорта у «Проспекта Ветеранов» изменится с 17 апреля в Петербурге

Остановки у «Проспекта Ветеранов» изменятся с 17 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы упорядочить посадку пассажиров у станции метро «Проспект Ветеранов», изменится распределение транспорта. Новая расстановка автобусов начнет действовать с 17 апреля на одноименном проспекте и бульваре Новаторов. Об этом сообщили в пресс-службе организатора перевозок.

– На бульваре Новаторов у первой площадки будет останавливаться автобус № 203, у второй площадки - № 52, № 81, № 160, № 195, № 256. Третий отсек заработает для транспорта в направлении Петергофа, – уточнили в пресс-службе компании.

В организации также добавили, что четвертую площадку займут автобусы Ленобласти: № 486В, № 632, № 632А, № 650А, № 650Б, №650В.

На проспекте Ветеранов в направлении к Маршала Жукова установят следующий порядок: у выхода из подземного пешеходного перехода сделают остановку для маршрутов № 68, № 68А, № 88, № 130, № 242, № 246, № 265, № 284, №297, а также всех троллейбусов. Вторая площадка останется для направления в Красное Село и Горелово, третий участок – для высадки из автобусов № 241.