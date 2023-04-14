Телефонные мошенники лишили единственной квартиры пенсионерку из Петербурга

Мошенники лишили единственной квартиры ветерана труда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в социальных сетях появилась информация о пенсионерке, которую телефонные мошенники лишили единственной квартиры. Ветеран труда из Петербурга обратилась к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в произошедшем. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе СК России.

– Женщина рассказала, что на протяжении нескольких месяцев ей звонили мошенники. Они представились сотрудниками полиции и убедили ее в том, что она может помочь в поимке злоумышленников, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В комитете также уточнили, что органы внутренних дел уже возбудили уголовное дело о мошенничестве. К слову, глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Северной столице Бобкову представить доклад по ходу расследования и заявить о передаче уголовного дела из полиции в руки следователей Петербурга.