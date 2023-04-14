Движение ограничат в семи районах Петербурга с 16 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

С 16 апреля в семи районах Северной столицы ограничат дорожное движение. Временные режимы будут действовать в Адмиралтейском, Выборгском, Василеостровском, Московском, Приморском, Невском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Путь для автомобилистов закроют от Гороховой улицы до Загородного проспекта, с Малым Казачьим переулком с 16 по 28 апреля, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 17 числа по 30 мая ограничат движение на набережной реки Фонтанки у Египетского моста. Также введут новый режим езды по каналу Грибоедова. Продлится он до 31 мая. На Васильевском острове по улице Репина от Среднего до Большого проспекта транспорт полноценно не проедет до 13 октября.

В Выборгском районе закроют Ярославский проспект и Солунскую улицу. В Московском – Цветочную, включая перекресток с Иркутской улицей. Кроме того, из-за перекладки трубопровода до 15 мая ограничат движение транспорта по Варшавской улице. В Невском районе – с 17 апреля по 16 мая – машины не смогут проехать по Варфоломеевской улице. В Приморском районе перекроют Парашютную улицу с Долгоозерной, а также Поклонногорской и Афонской улицах. В Центре города с 17 по 19 апреля закроют дорогу от улицы Черняховского до Лиговского проспекта.

Все ограничения движения транспорта при планировании маршрута можно посмотреть на сайте ГАТИ.