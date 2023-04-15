Проблему нехватки медицинских сестер в Петербурге решат новой образовательной программой

Дефицит медицинских сестер сократят в помощью нового целевого проекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онкологический центр им. Н.П. Напалкова вместе с комитетом по здравоохранению разработает новый пилотный проект по подготовке медицинских сестер. Программу создадут для того, чтобы решить проблему нехватки персонала. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

– Ежегодно городу необходимо около шести тысяч медсестер. Несмотря на интерес к профессии, кадров не хватает, – рассказали в пресс-службе комитета.

По регламенту на каждого врача должно быть по одной медсестре. Но медколледжи Северной столицы ежегодно выпускают не более 2 000 специалистов. Чтобы решить кадровый вопрос, начальник отдела кадров комитета по здравоохранению Алла Лебедева, директор Санкт-Петербургского фельдшерского колледжа Галина Котова, начальник отдела кадров Елена Игнатова и главная медсестра центра Алена Тихонова встретились в Онкологическом центре имени Н.П. Напалкова. Там специалисты договорились о разработке новой программы целевого обучения студентов. В проект войдет теоретическая база, практика на территории онкоцентра. Вскоре в учреждении для этих целей появятся учебные классы, оборудованные симуляторами.