Пожар вспыхнул в квартире в Московском районе Петербурга

Пожар вспыхнул в квартире в Московском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

14 апреля пожар вспыхнул в одной из квартир на улице Ленсовета в Московском районе Северной столицы. Очевидцы возгорания обратились в МЧС около 11 часов вечера. Пламя удалось усмирить до прибытия пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

–Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, в двухкомнатной отдельной квартире, на балконе площадью четыре квадратных метра загорелся мусор. Пламя распространилось только на один квадрат. Несмотря на то, что огонь не распространиться, стихия знатно напугала окружающих. К слову, от МЧС на место происшествия отправились 12 пожарных и три служебных машины.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожар вспыхнул в Колпинском районе Петербурга. Тогда причиной возгорания стало вспыхнувшее в закалочной ванне масло. Пожару присвоили ранг 1-БИС.