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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 22:08

Находящегося в международном розыске за мошенничество петербуржца арестуют на два месяца

Для реализации преступной сделки мужчина даже объявил себя банкротом
Элеонора КУРЮМОВА
Мужчину, обвиняемого в мошенничестве, отправят в СИЗО на два месяца.

Мужчину, обвиняемого в мошенничестве, отправят в СИЗО на два месяца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский суд Петербурга арестует мужчину, обвиняемого сразу по двум статьям. Сейчас он находится в международном розыске. Прежде всего, петербуржца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Разыскиваемый обвинялся в попытке кражи участка площадью 11 142 квадратов. Для этого мужчина попытался выкупить акции компании, которой косвенно принадлежит участок, – пояснили в пресс-службе.

Заполучить активы обвиняемый хотел практически задаром. Для этого даже провернул процедуру банкротства, после которой должен был выплатить продавцу 450 миллионов рублей. Но вскоре преступник от подписания основного договора отказался, предложив своему партнеру по сделке сначала переоформить на него акции. Приобретать, как выяснили следователи, мужчина ничего не собирался.

Но подал иск в Арбитражный суд региона, чтобы получить право на активы. Ведомство с требованиями мужчины не согласилось. Вскоре мошенника предъявили обвинение. Сейчас он находится в международном розыске. Как только злоумышленника задержат или передадут российским властям, мужчина отправится в СИЗО на два месяца.