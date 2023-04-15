Женщина пострадала в жестком ДТП на перекрестке Светлановского и Просвещения в Петербурге

В ДТП пострадала пассажирка такси. Фото: vk.com/spb_today

В ночь с 14 на 15 апреля на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения произошло жесткое ДТП. По словам очевидцев, причиной столкновения стало желание одного из водителей проскочить перед идущим навстречу автомобилем. Фото и видео с места происшествия появились в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

– ДТП на перекрестке. Вроде все живы. Но на место уже приехали сразу две бригады скорой помощи, – рассказала нашему корреспонденту одна из очевидцев.

Как стало известно, столкнулись синее такси модели «Поло» и красный «Риа Кросс». В первой машине также ехала пассажирка. Как отметили свидетели, возле алого авто находилась группа подростков. По неуточненным данным, именно ехавшей «Фольксвагене» потребовалась помощь медиков. К слову, пока на месте работают сотрудники служб, в социальной сети ВКонтакте, под постом об аварии, идут разгоряченные споры о том, почему же на дорогах города остаются самоуверенные в себе автовладельцы, по их мнению, способные «перелететь» встречный транспорт.