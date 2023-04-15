Холодная погода будет стоять в Петербурге в субботу, 15 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Апрель не долго радовал жителей Санкт-Петербурга теплой весной. Снова в городе холодно, ночами и вовсе небольшие заморозки, последствие которых ощущается рано утром. Суббота, 15 апреля 2023 года, в Северной столице снова будет прохладной с температурой не выше плюс 10 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние западной периферии холодного антициклона. Его усилиями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, при этом вновь обойдется без осадков, а температурный фон останется близким к своей климатической норме, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге от 8 до 10 градусов тепла, по Ленинградской области разброс 7-12 градусов выше ноля. Ветер немного изменит свое направление, станет юго-восточным до 4-9 метров в секунду.

Воскресенье снова без дождей и будет чуть-чуть потеплее до 10-12 градусов.