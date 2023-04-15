Финская компания Lindstrom передала активы топ-менеджменту Петербурга

Преемник финской Lindström в РФ будет работать под брендом Lindaily / Фото: Lindaily

Финская компания Lindström, которая занимается арендой спецодежды и вестибюльных ковров, сообщила, что продолжит работать в России, однако передаст свои активы топ-менеджменту Санкт-Петербурга. Сервис полностью завершил передачу российского подразделения еще к 11 апреля 2023 года.

- Мы делаем все, чтобы стать еще ближе к вам, и рады сообщить, что с 11 апреля 2023 компания продолжит работу в России под новым брендом Lindaily. Lindaily сохраняет свою инновационную модель бизнеса, высокое качество и надежность. Мы все также своевременно доставляем необходимый вам текстиль, помогая вам проявлять заботу о ваших сотрудниках и клиентах, - сообщили в пресс-службе компании.

Компаниям, которые сотрудничали с сервисом сообщили, что перезаключать договоры им не потребуется, так как юридическое лицо осталось тем же, изменились лишь банковские реквизиты.