Полиция проверяет ДТП, в котором машина сбила 81-летнюю старушку в Петербурге

Полицией проводится проверка по факту ДТПв Петербурге, где пострадала женщина Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после ДТП, в котором машина сбила пожилую женщину. Авария произошла вечером 14 апреля 2023 года на пересечении проспекта Кима и Уральской улицы. Под колеса иномарки попала 81-летняя женщина. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 21:10 часов 34-летний водитель за рулем автомобиля "Киа Рио" сбил 81-летнюю женщину, - рассказали в полиции.

В момент аварии старушка переходила дорогу по пешеходному переходу, однако за запрещающий сигнал светофора. В результате аварии женщина получила очень серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали происходящего.