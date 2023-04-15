Продажа корюшки началась в Петербурге

Сезон корюшки начался в Петербурге 15 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Корюшка пошла! В Санкт-Петербурге 15 апреля 2023 года начался сезон по продаже самой известной рыбки города. В субботу в Северной столице развернулись сразу 42 официальные точки, где можно купить проверенную корюшку. Ранее адреса сообщили в городской администрации.

- Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 15 апреля по 31 мая, - сообщили в комитете имущественных отношений.

Стоимость корюшки в Санкт-Петербурге, в зависимости от ее размера, в среднем варьируется от 500 до 800 рублей. В Роспотребнадзоре города предупредили, что очень важно покупать рыбу только в официальных, проверенных местах. Покупая рыбу с рук в несанкционированных местах, покупатель рискует здоровьем, так как в рыбе могут находиться личинки различных паразитов.

Все адреса точек продажи корюшки по районам города можно узнать по ссылке.