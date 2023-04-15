Более 1 тысячи человек с ожирением ежегодно регистрируют в Петербурге

Более тысячи людей с ожирением ежегодно регистрируют в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появилась проблема ожирения населения. С этой проблемой каждый год регистрируют более 1 тысячи человек. Причем, показатель растет и среди детей. Об этом 15 апреля 2023 года сообщили в комитете по здравоохранению города.

- Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к ожирению, потому что в нашу эпоху толерантности не бывает метаболически здорового ожирения, нужны волевые ресурсы, нужны воспитательные ресурсы, без этого не обойтись, – заявил главный внештатный гастроэнтеролог Санкт-Петербурга, профессор Юрий Успенский.

Врач отметил, что сейчас еда для людей стала развлечением или способом избавиться от стресса. А зависимость от жирной, калорийной и сладкой пищи является практически наркотической.

Специалисты отмечают, что при решении проблемы ожирения, среднюю продолжительность жизни людей можно было увеличить на четыре года.