Уголовное дело возбудили на парня за стрельбу по прохожим и угрозу убийством в Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении стрелка по прохожим в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на парня, который открыл стрельбу по прохожим. Все произошло еще утром 12 апреля 2023 года в Невском районе города. В 10:32 часов в полицию позвонил 46-летний мужчина и рассказал об опасности. Подробности сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина пояснил, что о дворе дома 195 по проспекту Обуховской обороны из окна 7 этажа 6 подъезда кто-то стреляет по прохожим. На место приехал наряд полиции. Очевидец рассказал, что какой-то парень кричал ему из окна, угрожая убийством, после чего выстрелил в него, - сообщили в полиции.

По горячим следам правоохранители задержали у подъезда дома, из которого стреляли, троих парней в возрасте от 20 до 23 лет. Один из молодых людей сам отдал полицейским пневматическую винтовку.

По факту произошелшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелка задержали.