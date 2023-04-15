Полиция установила детали жесткого ДТП на трассе «Кола» под Петербургом, где погибли два человека

Полицией установлены детали смертельного ДТП на 87 километре автодороги «Кола» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция начала проверку после жесткого лобового ДТП на трассе "Кола", где погибли два человека. Авария произошла днем 14 апреля 2023 года на 87 километре автомобильной дороги. Столкнулись автомобили "Киа Рио" и "Шкода Рапид". Детали произошедшего рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В 14:30 часов 73-летний водитель "Киа" выехал на встречную полосу движения на трассе "Кола", где врезался во встречный автомобиль "Шкода", за рулем которого находился 64-летний мужчина, - сообщили в полиции.

При столкновении оба водителя погибли на месте. 56-летняя пассажирка автомобиля "Киа" получила очень серьезные травмы и была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка второго автомобиля, 55-летняя женщина, также попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.