Машина сбила 14-летнего мальчика на трамвайной остановке в Петербурге

Женщина сбила подростка на трамвайной остановке в Петербурге / Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил мальчика, который стоял на трамвайной остановке. ДТП произошло утром 15 апреля 2023 года в Кировском районе города. За рулем машины находилась 66-летняя женщина. Подробности аварии рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 9:14 часов у дома 14 по улице Маршала Говорова женщина за рулем автомобиля "Хонда CRV" сбила 14-летнего мальчика, который стоял на трамвайной остановке, - рассказали в полиции.

По какой причине женщина сбила подростка, на данный момент неизвестно. Это предстоит установить дорожной полиции.

Подростка с места аварии госпитализировали в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.