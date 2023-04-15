В Пулково возобновят рейсы из Петербурга в столицу Индонезии с 26 апреля

В Пулково с 26 апреля появятся рейсы в Индонезию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Санкт-Петербурга вновь можно будет улететь в столицу Индонезии. С 26 апреля 2023 года авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Джакарту. Полеты будут выполнять не напрямую, а с пересадкой в Ташкенте. Об этом 15 апреля 2023 года сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

- Улететь из аэропорта Пулково в столицу Индонезии пассажиры смогут, благодаря удобным стыковкам в аэропорту Ташкента. C 26 апреля рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Ташкент – Джакарта будут выполняться еженедельно по вторникам, - сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

Из Петербурга самолеты будут вылетать в 23:20 часов с прибытием в Ташкент в 6:10 часов. Далее рейс из Ташкента назначен на 9:00 часов и в Джакарте самолет окажется в 19:30 часов. В обратном направлении самолеты будут летать по средам в 21:00 часов, прилет в Ташкент в 3:30 часов, снова вылет в 8:35 часов и прибытие в Петербург в 11:45 часов.